Güney Kore'de Deepfake Krizi

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Güney Kore'de yapay zekayla oluşturulan "sahte cinsel içerikli görüntülerin" ülkede infial yaratmasının ardından polis, bu alandaki suçlarla mücadele için yeni yatırımların planlandığını duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore polisi, ülkede "deepfake" adlı yöntem aracılığıyla manipüle edilen ses ve görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, "deepfake" aracılığıyla manipüle edilen ses ve görüntüleri tespit edebilecek teknolojiler geliştirmek için bütçe ayrılacağı bilgisi yer aldı.

Polisin teçhizatlarına ilişkin de yenilemelere gidileceğinin belirtildiği açıklamada, organize suçlarla ilgili ihbarda bulunanların ödüllendirilmesi için fon kurulacağı kaydedildi.

Güney Kore'de "deepfake" olayları

Ülkede, okul ve üniversitelerle bağlantılı bazı sohbet gruplarından, çoğunluğunu kadın ve kız çocuklarının oluşturduğu birçok mağdurun "deepfake" adlı yöntem aracılığıyla manipüle edilen ses ve görüntüleri içeren "cinsel içerikli" videoların yayıldığı tespit edilmişti.

Ulusal Soruşturma Ofisi Başkanı Woo Jong-soo ise bu görüntülerin yayıldığı Telegram'a "suça yataklık etme" gerekçesiyle ön soruşturma açıldığını bildirmişti.