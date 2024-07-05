Güney Kore'de Demokratik Parti liderine bıçaklı saldırgan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Güney Kore'de Demokratik Parti liderine bıçaklı saldırgan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti lideri Lee Jae-myung'i boynundan bıçaklayan saldırgana 15 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, saldırının farklı siyasi görüşler nedeniyle uzun süre planlandığını ve lider Lee'nin yaşam hakkını elinden alma girişimi olduğunu belirtti. Saldırganın seçim özgürlüğüne müdahale ettiği ve toplumsal uzlaşıyı zedelediği vurgulandı. Saldırının gerçekleştiği olayda Lee yaralanmış, ancak hayati tehlikesi bulunmamıştı.

05.07.2024 10:55
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Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Partinin lideri Lee Jae-myung'i boynundan bıçaklayan saldırgana 15 yıl hapis cezası verildi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, mahkeme, sanığın saldırıyı "farklı siyasi görüşler" nedeniyle uzun süre planladıktan sonra işlediği sonucuna vardı.

Busan Bölge Mahkemesi, sanığı "cinayete teşebbüs ve seçim yasasını ihlal" suçlarından 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, bu suçun, lider Lee'nin yaşam hakkını elinden alma girişimi olmasının yanı sıra seçim özgürlüğüne müdahale ettiğini, toplumsal uzlaşı ve güveni zedelediğini açıkladı.

Sanığın farklı siyasi görüşlere sahip olduğu için bu suçu işlediğini belirten mahkeme, saldırının 9 ay boyunca "ısrar ve titizlikle" planlandığını ortaya koydu.

Mahkeme, saldırıyı "seçim sistemi ve temsili demokrasiyi baltalama girişimi" olarak nitelendirerek, bu tür eylemlerin meşrulaştırılamayacağını vurguladı.

Olay

Busan'ın Gadeok Adası'nda 2 Ocak'ta bir inşaat alanını ziyaretinde basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada imza alma bahanesiyle Lee'ye yaklaşan saldırgan, elindeki kesici aletle Lee'yi boynundan yaralamıştı.

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Lee'nin hayati tehlikesinin olmadığı açıklanmıştı.

Lee, 10 Ocak'ta hastaneden taburcu edilmişti.

Olay yerinde yakalanan saldırgan, Lee'yi öldürmeyi planladığı itirafında bulunmuştu.

Sosyal medyadaki görüntülerde, zanlının, Lee'nin daha önce de Busan kentinde katıldığı bir etkinlikte görüldüğü tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Güney Kore, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Demokratik Parti liderine bıçaklı saldırgan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore'de Demokratik Parti liderine bıçaklı saldırgan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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