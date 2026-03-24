Güney Kore'de Disiplin Cezalarına İtiraz Dava Süreci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore'de Disiplin Cezalarına İtiraz Dava Süreci

24.03.2026 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'de, sıkıyönetim nedeniyle disiplin cezası alan 7 general, Savunma Bakanlığına dava açtı.

Güney Kore'de "ayaklanmaya liderlik etmekten" suçlu bulunan ve müebbet hapse çarptırılan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 2024'teki başarısız sıkıyönetim girişimindeki rolleri nedeniyle disiplin cezasına çarptırılan generallerden 7'si, cezaların iptali talebiyle Savunma Bakanlığına dava açtı.

Yonhap'ın haberine göre, söz konusu sıkıyönetim girişimine dair haklarında disiplin işlemi uygulanan 37 generalden 7'si, Bakanlığın kararını mahkemeye taşıdı.

Dava açanlar arasında eski Savunma İstihbarat Komutanı Moon Sang-ho ve eski İnsansız Hava Aracı Operasyonları Komutanı Kim Yong-dae yer alıyor.

Diğer 29 general ise Bakanlığın disiplin komitesinin kararlarına itiraz etmekle birlikte henüz cezaların iptali için dava yoluna başvurmadı. Hakkında verilen cezaya itiraz etmeyen tek isim de Ordu Özel Harp Komutanlığı eski başkanı Korgeneral Kwak Jong-keun oldu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, yaklaşık 860 general ve subayı kapsayan iç soruşturmanın ardından yaklaşık 180 askeri personelin Aralık 2024'teki sıkıyönetim girişimiyle bağlantılı olduğunu tespit etmişti.

Yoon'a verilen ceza

Güney Kore'de mahkeme 19 Şubat'ta, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u, Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanıyla parlamento binasına asker gönderip Ulusal Meclisi "işlevsiz hale getirmeyi" hedeflediği gerekçesiyle "ayaklanmaya liderlik etmekten" suçlu bularak müebbet hapisle cezalandırmıştı.

Sıkıyönetim sürecine dahil olmakla suçlanan eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun 30 yıl, Emniyet Genel Müdürü Cho Ji-ho ise 12 yıl hapse mahkum edilmişti.

Ayrıca Seul Metropol Emniyet Müdürü Kim Bong-sik'e 10 yıl, eski Savunma İstihbarat Komutanı Noh Sang-won'a 18 yıl hapis cezası verilmişti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Kaynak: AA

Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Disiplin Cezalarına İtiraz Dava Süreci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 11:14:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Güney Kore'de Disiplin Cezalarına İtiraz Dava Süreci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.