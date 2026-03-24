Güney Kore'de Disiplin Cezalarına İtiraz Dava Süreci

Güney Kore'de "ayaklanmaya liderlik etmekten" suçlu bulunan ve müebbet hapse çarptırılan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 2024'teki başarısız sıkıyönetim girişimindeki rolleri nedeniyle disiplin cezasına çarptırılan generallerden 7'si, cezaların iptali talebiyle Savunma Bakanlığına dava açtı.

Yonhap'ın haberine göre, söz konusu sıkıyönetim girişimine dair haklarında disiplin işlemi uygulanan 37 generalden 7'si, Bakanlığın kararını mahkemeye taşıdı.

Dava açanlar arasında eski Savunma İstihbarat Komutanı Moon Sang-ho ve eski İnsansız Hava Aracı Operasyonları Komutanı Kim Yong-dae yer alıyor.

Diğer 29 general ise Bakanlığın disiplin komitesinin kararlarına itiraz etmekle birlikte henüz cezaların iptali için dava yoluna başvurmadı. Hakkında verilen cezaya itiraz etmeyen tek isim de Ordu Özel Harp Komutanlığı eski başkanı Korgeneral Kwak Jong-keun oldu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, yaklaşık 860 general ve subayı kapsayan iç soruşturmanın ardından yaklaşık 180 askeri personelin Aralık 2024'teki sıkıyönetim girişimiyle bağlantılı olduğunu tespit etmişti.

Yoon'a verilen ceza

Güney Kore'de mahkeme 19 Şubat'ta, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u, Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanıyla parlamento binasına asker gönderip Ulusal Meclisi "işlevsiz hale getirmeyi" hedeflediği gerekçesiyle "ayaklanmaya liderlik etmekten" suçlu bularak müebbet hapisle cezalandırmıştı.

Sıkıyönetim sürecine dahil olmakla suçlanan eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun 30 yıl, Emniyet Genel Müdürü Cho Ji-ho ise 12 yıl hapse mahkum edilmişti.

Ayrıca Seul Metropol Emniyet Müdürü Kim Bong-sik'e 10 yıl, eski Savunma İstihbarat Komutanı Noh Sang-won'a 18 yıl hapis cezası verilmişti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.