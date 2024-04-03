Güney Kore\'de doğan ilk dev panda Fu Boa, Çin\'e uğurlandı

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YONGİN, 3 Nisan (Xinhua) -- Güney Kore'de doğan ilk dev panda Fu Boa, Güney Kore'den Çin'e gitmek üzere Çarşamba günü büyük bir kalabalık tarafından buruk bir şekilde uğurlandı. Başkent Seul'un yaklaşık 40 kilometre güneyinde bulunan Yongin kentindeki ülkenin en büyük tema parkı Everland'da toplanan binlerce panda sever, ülkenin tanınan ve sevilen ünlü pandası Fu Boa'ya elveda dedi.