Güney Kore'de Doktorlar, Bakanı Görevini Suistimal Etmekle Suçladı

Güney Kore'de tıp fakültesi kontenjanlarının artırılması konusundaki protestolar sürerken bir grup doktor, Sağlık ve Refah Bakanı Cho Kyoo-hong ve yardımcılarından Park Min-soo'yu "görevini suistimal etmekle" suçladı.
Yonhap'ın haberine göre, "geleceğin doktorları" olarak bilinen bir grup doktor, Bakan Cho ve İkinci Bakan Yardımcısı Park'a ilişkin Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'ne şikayette bulundu.
Bakanlığın, doktorların görevlerine dönmesi ve istifalarının kabul edilmemesi gibi talimatlarına tepki gösteren doktorlar, Cho ve Park'ı "görevini suistimal etmekle" suçladı.
Kore Pediatri Derneğinden Lim Hyun-taek konuya ilişkin açıklamasında Cho ve Park ile ilgili "Yaklaşık 13 bin stajyer doktorun dinlenme ve istifa etme dahil yasal haklarını kullanmalarına engel olmak için görevlerini suistimal ettiler." diye konuştu.
Hükümet yetkilileri ise "kamu sağlığına ciddi tehdit ihtimali olması halinde" söz konusu kararların ve talimatların verilebileceğini ifade ediyor.
Ne olmuştu?
Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.
Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta başkent Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protestolar düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifasını sunmuştu.
Stajyer ve asistan doktorların topluca istifa etmesi nedeniyle 8 Mart'ta hemşirelere acil servisteki hastalara kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmişti.
İstifalarını sunan yaklaşık 5 bin stajyer doktora lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı bildirimi yollanmıştı.
Tıp profesörleri, 16 Mart'ta, kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlar konusunda hükümetin çözüm bulmasını sağlamak için 25 Mart'tan itibaren çalıştıkları üniversitelere istifalarını sunacaklarını bildirmişti.
Kore Tabipler Birliği (KMA) yetkililerinden Park Myung-ha, stajyer doktorların protestolarına destek verdikleri iddiasıyla kendisinin ve meslektaşı Kim Taek-woo'nun mesleki lisanslarının 15 Nisan'dan itibaren 3 ay süreyle askıya alındığını aktarmıştı.
Son Dakika › Güncel › Güney Kore'de Doktorlar, Bakanı Görevini Suistimal Etmekle Suçladı - Son Dakika
Albayrak Grubu'nun gelenek haline getirdiği Hat Eserleri Sergisi, bu yıl 'Besmele-i Şerif' temasıyla Bursa'da Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde ziyarete açıldı. Sergide 13 usta hattatın eserleri sergilenecek ve sergi 8 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, üretim, toplu tüketim ve satış işletmelerinde hijyen kuralları, personel sağlık karneleri ve fiyat etiket kontrolleri gerçekleştirdi. Denetimlerin tarladan sofraya güvenli gıda için süreceği açıklandı.
Kırklareli İl Müftülüğü tarafından düzenlenen şiir okuma yarışmasına 23 ortaokul öğrencisi katıldı. Yarışmada Mehmet Akif Ersoy'a ait şiirler okundu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından verildi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 462 bin 600 liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 450 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 464 bin 686 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artışla 2 milyon 462 bin 600 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 455 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 830 milyon 497 bin 505,37 lira, işlem miktarı ise 1.583,72 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 844 milyon 796 bin 941,62 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, VakıfBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Say Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
A Milli Futbol Takımı, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanla Macaristan ve Avusturya maçlarına hazırlanıyor. Antrenmanda oyuncular ısınma hareketleri, pas ve top kapma çalışmaları, şut ve defansif organizasyon çalışmaları yaptı. Yeni katılan oyuncular alkışlandı. Antrenmanı TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri H.U. ve C.Y.'yi durdurdu. Üst aramalarında 24 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Corendon Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın, ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi. Aydın, heyecanını ve hayalini gerçekleştirmek istediğini belirtti. Ayrıca, Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye teşekkür etti ve EURO 2024'e katılmayı hedeflediğini söyledi.
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın eser siyasetinin payını fazlasıyla aldığını belirtti. Bozdağ, hayata geçirilen projelerin önemine vurgu yaparak, sosyal devlet olmanın en önemli unsurlarından birinin de imkanı dar olan insanları gözetmek olduğunu söyledi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da yapılan çalışmaların değerini ve kıymetini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?