Güney Kore'de Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında tutuklama kararı - Son Dakika
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Güney Kore'de Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında tutuklama kararı

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Güney Kore'de mahkeme, sıkıyönetim kararı nedeniyle yürütülen soruşturmada eski devlet başkanı Yoon Suk Yeol hakkında tutuklama kararı çıkardı. Yoon, ülke tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı oldu.

18.01.2025 22:16
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Güney Kore'de bir mahkeme, sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan Yoon Suk Yeol'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDI

Seul Batı Bölge Mahkemesi, "başarısız sıkı yönetim girişimi ve milletvekillerinin sıkıyönetim kararını kaldırmasını engellemek amacıyla Ulusal Meclis'e asker gönderdiği" gerekçesiyle Yoon hakkında "ayaklanmaya liderlik etme" ve "yetkisini kötüye kullanma" suçlarından tutuklama kararı çıkardı.

Yolsuzluk Soruşturma Ofisi, Yoon'un 10 gün içinde savcılığa gönderilmesini planlıyor. Savcılığın, Yoon'u daha kapsamlı şekilde sorgulaması ve hakkında iddianame hazırlaması bekleniyor.

Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin tutuklama talebinde bulunmasının ardından bugün erken saatlerde çıktığı söz konusu mahkemede ifade veren Yoon'un gözaltı merkezine geri götürüldüğü bildirilmişti.

NE OLMUŞTU?

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Soruşturmacılar, Yoon'u devlet başkanlığı konutunda gözaltına aldıktan sonra Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin başkent Seul'un güneyinde bulunan Gwacheon'daki ofisine götürmüştü. İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Yoon, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla soruşturuluyor.

Güney Kore\'de Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında tutuklama kararı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında tutuklama kararı - Son Dakika

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