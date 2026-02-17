Güney Kore'de Evcil Hayvan Sayısı Arttı

Güney Kore'de her 10 evden yaklaşık 3'ünde evcil hayvan beslendiği ve bu hayvanların büyük çoğunluğunun köpek olduğu belirtildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Tarım, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı, ülkedeki evcil hayvan oranını öğrenmek için anket düzenledi.

Anket sonucuna göre, Güney Kore'de her 10 evden yaklaşık 3'ünde evcil hayvan beslendiği, bu hayvanların yüzde 80,5'inin köpek, yüzde 14,4'ünün kedi, yüzde 4,1'inin balık olduğu görüldü.

Bu kişilerin, evcil hayvanları için aylık ortalama 84 dolar harcadığı belirlendi.

Anket, "Güney Kore'nin evcil hayvan sahipliği üzerine ulusal düzeyde onaylanmış ilk istatistiksel araştırması" oldu.