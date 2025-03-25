Güney Kore'de Motosiklet Sürücüsü Çukura Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Güney Kore'de Motosiklet Sürücüsü Çukura Düşerek Hayatını Kaybetti

Seul'de dev çukura düşen motosiklet sürücüsünün cansız bedenine arama çalışmalarının ardından ulaşıldı.

25.03.2025 16:49
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- Güney Kore'de dev çukura düşen motosiklet sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı

SEUL - Güney Kore'de seyir halindeyken yolda oluşan dev çukura düşen motosiklet sürücüsünün cansız bedenine 18 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'un Gangdong semtinde bulunan bir otoyolda çökme meydana gelmesi sonucu oluşan çukura düşen motosiklet sürücüsünün akıbeti belli oldu. Seul itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarının yaklaşık 18 saat sürdüğü, sürücünün cansız bedeninin çukurun merkezinden 50 metre uzakta bir metro tüneli inşaatına yakın bölgede bulunduğu belirtildi.

Hareket halindeki motosiklet oluşan çukura düşmüştü

Otoyolda dün yerel saatle 18.28'de çökme meydana gelmiş, 20 metre çapında ve 30 metre derinliğinde dev bir çukur oluşmuştu. Hareket halindeki bir motosiklet çukura düşerken, bir otomobil ise çukura düşmekten son anda kurtulmuştu. Otomobil sürücüsü kazayı yaralı olarak atlatırken, çukura düşen motosikletin sürücüsüne ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Gece boyunca devam eden çalışmalarda ilk olarak sürücüye ait telefonun ve motosikletin bulunduğu açıklanmıştı. İlk belirlemelere göre otoyolda meydana gelen çökmeye su borusu patlamasının yol açtığı ifade edilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Motosiklet Sürücüsü Çukura Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore'de Motosiklet Sürücüsü Çukura Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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