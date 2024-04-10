Güney Kore'de Muhalefet Partileri Parlamentoda Ezici Çoğunluğa Ulaşabilir

Güney Kore'de parlamento seçimlerindeki sandık çıkış anketleri, muhalefet partilerinin 300 kişilik mecliste ezici çoğunluğa ulaşacağına işaret ediyor.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de parlamento seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi.
Sandık çıkış anketlerine göre, ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) ve Demokratik Birleşik Partisi, parlamentodaki 300 koltuktan 168-197'sini birlikte alacak.
Mecliste ezici çoğunluğu oluşturması halinde muhalefetin, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un vetolarını geçersiz kılma yetkisine sahip olması bekleniyor.
Yoon'un partisi Halkın Gücü Partisi (PPP) ve Halkın Geleceği Partisinin ise parlamentoda toplam 85 ila 111 koltuk elde edeceği öngörülüyor.
Anketler, ülkenin siyasi olarak en önemli noktası Seul'deki birçok bölgede de az farkla DP'nin kazanacağını gösteriyor.
PPP'nin geçici lideri Han Dong-hoon, çıkış anketlerinin sonucunu "hayal kırıcı" olarak değerlendirdi.
DP lideri Lee Jae-myung ise "İnsanların seçimlerini mütevazı yürekle izleyeceğiz." dedi.
Seçimin resmi sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor.
Parlamento seçimleri
Parlamento seçimleri 5-6 Nisan'da erken oy verme ile başlarken, ana seçim günü, bugün yerel saatle sabah 06: 00'da başlayıp 18: 00'da sona erdi.
Ülkede, 44 milyon seçmenden yaklaşık 29 milyonu oy kullandı.
Güney Kore parlamentosunda, bölge temsilcileri için 254 koltuk ve 46 temsil koltuğu olmak üzere 300 sandalye bulunuyor.
Ulusal Meclisteki 254 sandalye ülke çapında birçok seçim bölgesinde doğrudan seçimle belirlenirken herhangi bir seçim bölgesine bağlı olmayan 46 sandalye, eş zamanlı oylamada aldıkları oy sayısına göre küçük partiler arasında paylaştırılıyor.
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