Güney Kore'de Muson Yağmurları: 1 Kayıp, 758 Tahliye

Güney Kore'de şiddetli muson yağmurları sonucu bir kişinin kaybolduğu, 758 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Felaket ve Güvenlik Önlemleri Merkez Karargahından (CDSCH) yapılan açıklamada, Kuzey Gyeongsang eyaletinin Yeongju kentinde bir derede sürüklendiği belirtilen 70'li yaşlarda kişi için arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, şiddetli muson yağışları nedeniyle ülke genelinde 758 kişinin geçici olarak tahliye edildiği belirtildi.

Yetkililer, şiddetli sağanak sebebiyle Kuzey Chungcheong Eyaleti ve Gangwon Eyaleti'nde toplamda 5 heyelan olduğunu kaydederken, söz konusu olaylarda can kaybı bildirilmedi.