Güney Kore'de Otel Yangını: 6 Ölü, 11 Yaralı

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Güney Kore'nin Bucheon kentinde otelde çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, başkent Seul'un batısındaki Bucheon kentinde bulunan 9 katlı otelin 8. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yetkililer, yangında 6 kişinin öldüğünü, 11 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İtfaiye yetkilileri, yangının kontrol altına alındığını ancak ölü ve yaralı sayısının artabileceğini belirtti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.