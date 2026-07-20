Güney Kore'de Seçim Komisyonu'na Baskın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore'de Seçim Komisyonu'na Baskın

20.07.2026 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski NEC Başkanı Roh Tae-ak'a ait zimmet soruşturması kapsamında NEC binasında arama yapıldı.

Güney Kore'de eski Ulusal Seçim Komisyonu (NEC) Başkanı Roh Tae-ak'ın zimmetine para geçirdiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında NEC binasına baskın yapıldı.

Yonhap ajansının haberine göre, soruşturma ekibi, Roh ve bazı NEC yetkililerini "suç şüphelileri" olarak tanımlayan karar sonrası komisyon başkanlığı ofisinde arama yaptı.

Roh'un görev süresi boyunca üç yurt dışı gezisine eşiyle birlikte katıldığı iddia edilirken, NEC'in ilgili raporunda eşinin katılımına yer verilmediği aktarıldı.

Söz konusu soruşturma, ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi'nin (PPP) haziran ayında Roh hakkında zimmete para geçirme şüphesiyle şikayette bulunmasının ardından başladı.

NEC ayrıca, 461 personelin 2022 ile bu yılın haziran ayı arasında turistik bölgelere 107 yurt dışı iş gezisi düzenlediği iddiaları nedeniyle başka bir soruşturma ile karşı karşıya bulunuyor.

Roh, 3 Haziran'daki yerel seçimlerle parlamento ara seçimlerinde başkent Seul'ün bazı bölgelerinde yaşanan oy pusulası yetersizliği nedeniyle 5 Haziran'da istifasını sunmuştu.

Kaynak: AA

Güney Kore, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Seçim Komisyonu'na Baskın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor
Hastanede akılalmaz hata Ayak bileği ameliyatına girdi, yirmilik dişleri çekildi Hastanede akılalmaz hata! Ayak bileği ameliyatına girdi, yirmilik dişleri çekildi
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump Bu akşamki final çok konuşulacak 2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump! Bu akşamki final çok konuşulacak
Trump’tan İran’ın mutabakat zaptını askıya almasına ilk tepki: Hiç umurumda değil Trump'tan İran'ın mutabakat zaptını askıya almasına ilk tepki: Hiç umurumda değil
3 milyon yıllık mağaraya bu yapılır mı Sprey boyayla zarar verip isimlerini kazıdılar 3 milyon yıllık mağaraya bu yapılır mı? Sprey boyayla zarar verip isimlerini kazıdılar
Sürüler halinde Türkiye’ye geliyorlar İstanbul’dan sonra o ili de sardılar Sürüler halinde Türkiye'ye geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar

10:03
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL’lik servete ortak oldu
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
09:50
“En güvenilir insan” anketi de yalan çıktı Arka planda olanlara bakın
“En güvenilir insan” anketi de yalan çıktı! Arka planda olanlara bakın
09:25
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz! 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
08:41
Dünya Kupası’nda milyonlar dağıtıldı İşte İspanya’nın kazandığı para
Dünya Kupası'nda milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para
07:56
İzmit Belediyesi’ne operasyon Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
07:22
Dünya şaşkın Trump ile Sanchez’den beklenmeyen kare
Dünya şaşkın! Trump ile Sanchez'den beklenmeyen kare
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 10:15:07. #.0.3#
SON DAKİKA: Güney Kore'de Seçim Komisyonu'na Baskın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.