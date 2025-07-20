Güney Kore'de Şiddetli Yağışlar 17 Can Aldı

Güney Kore'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığından yetkililer, ülkedeki şiddetli yağışlara ilişkin açıklama yaptı.

Yağışlar sonucu oluşan afetler nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, 11 kişinin ise kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Yetkililer, etkilenen bölgelerde yaklaşık 3 bin 840 kişinin tahliye edildiğini kaydetti.

Ülke genelinde 13 bin 492 kişi sığınaklara yerleştirildiğini aktaran yetkililer, 62 uçuşun da iptal edildiğini ifade etti.

Güney Kore'nin büyük bölümündeki yağışların bugün itibarıyla durduğunu belirten yetkililer, ülke genelinde şiddetli yağışlara yönelik yapılan uyarıların kaldırıldığını aktardı.