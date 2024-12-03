Güney Kore'de Sıkıyönetim İlanı - Son Dakika
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Güney Kore'de Sıkıyönetim İlanı

Güney Kore\'de Sıkıyönetim İlanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefeti suçlayarak sıkıyönetim ilan etti; medya askeri müdahaleyi duyurdu.

03.12.2024 19:27
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(ANKARA) - Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, muhalefeti devlet karşıtı faaliyetlerde bulunmakla suçlayarak sıkıyönetim ilan etmesinin ardından Güney Kore medyası, askeri güçlerin parlamento faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Yonhap Haber Ajansı, Ulusal Meclis üyelerinin parlamento binasına erişiminin yasaklandığını bildirdi. Sosyal medyada, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Yeongdeungpo İlçesi'ndeki parlamento binası önünde yoğun polis kordonuna ilişkin görüntüler yayılmaya başladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Sek Yeol'un, son genel seçimde muhalefetin büyük bir zafer kazanmasının ardından iktidardaki pozisyonu zayıflamıştı. İstediği yasaları geçiremeyen Yoon Sek Yeol bir süredir, muhalefetin parlamentodan geçirdiği yasaları çoğunlukla veto ediyordu.

Yoon Suk Yeol'un eşi de yolsuzluk ve nüfuz ticareti gibi bir dizi suçlama ile karşı karşıya iken muhalefetin, başkanın eşine karşı özel bir soruşturma başlatmak için çaba gösterdiği biliniyor.

Bu hafta, muhalefet ve hükümet arasında bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlık üzerine Yeol'un "devlete karşı" olduğunu söylediği güçlerin ülkeyi felce uğratmaya çalıştığını iddia ederek sıkı yönetim ilan etmesi tepkileri beraberinde getirdi.

İktidardaki muhafazakar Halk Gücü Partisine üye olan Yeol'un bu hamlesi kendi partisinden de eleştirilere maruz kaldı. Parti lideri Han Dong-hoon yaptığı açıklamada "halkla birlikte sıkıyönetim ilanına karşı çıkacağını" belirterek; "Başkanın sıkıyönetim ilan etmesi yanlıştır" dedi.

Kaynak: ANKA

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