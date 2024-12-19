Güney Kore'de Sıkıyönetim Sonrası Diplomasi

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Güney Kore'de Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un yerine vekaleten getirilen Başbakan Han Duck-soo, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile telefon görüşmeleri yaptı.

Yonhap'ın haberine göre, ikili, yaptıkları telefon görüşmesinde, Kuzey Kore ve Rusya'nın "derinleşen askeri ilişkilerine" karşı ABD, Japonya ve Güney Kore'nin üçlü güvenlik işbirliğini devam ettirme konusunda hemfikir kaldı.

Han'ın ofisince yapılan basın açıklamasında, tarafların ikili ilişkileri geliştirme ve gelecek yıl kutlanacak diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin 60'ıncı yıl dönümüne yönelik hazırlıklar konusunda iletişimde kalmayı kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, iki tarafın "Kuzey Kore'nin nükleer tehdidi ve Rusya ile derinleşen işbirliğine karşı" hem kendi aralarında hem de ABD ile yakın işbirliği içerisinde olacağını aktardı.

Açıklamada ayrıca, Han'ın İşiba'ya Güney Kore'deki devlet işlerinin anayasaya uygun ilerleyeceği, diplomasi ve güvenlik politikalarının kesintisiz devam edeceği sözünü verdiği ifade edildi.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. "Sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerler Ulusal Meclise girmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda, sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için meclise sunduğu önerge, 7 Aralık'ta yapılan oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedilmişti.

Muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık'taki oylamada bu kez nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edilmişti. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.