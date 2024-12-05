Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturması - Son Dakika
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Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturması

Polis, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a sıkıyönetim suçlamasıyla soruşturma başlattı.

05.12.2024 15:42
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(ANKARA) – Güney Kore polisi, muhalefetteki Kore'yi Yeniden İnşa Partisi ve 59 aktivistten oluşan bir grubun şikayetleri üzerine Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında  "sıkıyönetim ilan ederek vatana ihanet ettiği" suçlamasıyla soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturmada adı geçen Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifası kabul edilirken; Genelkurmay Başkanı General Park An-su'nun istifa talebi güvenlik durumu gerekçesiyle Devlet Başkanı Yoon tarafından reddedildi.

Şikayetlerde Devlet Başkanı Yoon'un yanı sıra eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Genelkurmay Başkanı General Park An-su ve İçişleri Bakanı Lee Sang-min de sıkıyönetimin ilan edilmesi ve ardından kaldırılmasındaki rolleri nedeniyle, vatana ihanet ve diğer ilgili suçlamalarla itham edildi.

Soruşturma, iki şikayetin yapılmasının ardından Ulusal Polis Teşkilatı Ulusal Soruşturma Ofisi'ne bağlı güvenlik soruşturma ekibine verildi.

Devlet Başkanı Yoon'un azil önergesi 7 Aralık'ta oylanacak

Muhalefetteki Demokrat Parti'nin (DP) sözcülerinden Cho Seung-rae, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u başarısız sıkıyönetim girişimi nedeniyle görevden almak için 7 Aralık Cumartesi günü parlamentoda oylama yapılmasını talep etmeyi planladıklarını belirtti. Demokrat Parti milletvekili Kim Seung-won daha önce Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada "Yoon Suk Yeol rejiminin olağanüstü hal ilan etmesi halkımız arasında büyük bir kafa karışıklığına ve korkuya neden oldu" demişti.

Demokratik Parti, azil önergesinin 300 sandalyeli parlamentoda üçte iki çoğunlukla geçmesi için, iktidar partisinin 108 milletvekilinden en az sekizinin teklifi desteklemesine ihtiyaç duyuyor.

Kabine üyelerinin istifaları

Sıkıyönetimin ilanında rol oynayan kabinede istifalar sürüyor. Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifasını kabul eden Devlet Başkanı Yoon, yerine Suudi Arabistan Büyükelçisi Choi Byung-hyuk'u atadı. Eski Savunma Bakanı Kim'in, Yoon'a sıkıyönetim ilan etmesini önerdiği iddia edilmişti.

Öte yandan, Genelkurmay Başkanı General Park An-su, bugün yaptığı açıklamada Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un aniden sıkıyönetim ilan etmesi üzerine eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'a istifasını sunduğunu ancak Yoon'un bu teklifi reddettiğini söyledi. Başkanlık ofisine göre Yoon, güvenlik durumunu gerekçe göstererek Park'ın istifa teklifini geri çevirdi. Üst düzey bir Başkanlık ofisi yetkilisi, "Yoon'un ciddi güvenlik durumu karşısında istikrarlı askeri operasyonlara duyulan ihtiyacı" vurgulayarak, Genelkurmay Başkanı'nı görevlerine odaklanmaya çağırdığını söyledi.

Devlet Başdenetçisi ve üç savcı hakkındaki azil önergeleri kabul edildi

Muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis, Başkanlık ofisinin taşınması ve Devlet Başkanı Yoon'un eşi Kim Keon Hee ile ilgili soruşturmalardaki rolleri nedeniyle devlet başdenetçisi ve üç üst düzey savcı hakkında azil önergelerini kabul etti. Görevden alma önergeleri Denetim ve Teftiş Kurulu (BAI) Başkanı Choe Jae-hae, Seul Merkez Bölge Savcılık Ofisi Şefi Lee Chang-soo ve Lee'ye bağlı savcılar Cho Sang-won ve Choi Jae-hun'a karşı verildi.

İktidardaki Halk Gücü Partisi (PPP) milletvekillerinin boykot ettiği gensoru oylamaları, muhalefetin kontrolündeki meclisten oy çokluğuyla geçti. Meclisin kabul ettiği önergeler, son onay makamı olan Anayasa Mahkemesi'ne gönderilirken bu süreçte söz konusu yetkililer, görevlerinden el çektirildi.

Kaynak: ANKA

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