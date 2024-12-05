Güney Kore'de Soruşturma Üzerine Görevden Almalar - Son Dakika
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Güney Kore'de Soruşturma Üzerine Görevden Almalar

Güney Kore Meclisi, başkanlık ofisinin taşınmasıyla ilgili soruşturmalarda denetçileri görevden aldı.

05.12.2024 11:47
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Güney Kore'de muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis, başkanlık ofisinin taşınması ve Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve eşi Kim Keon-hee ile ilgili soruşturmalardaki rolleri nedeniyle devlet başdenetçisi ve üç üst düzey savcının görevden alınması için verilen "azil" önergelerini kabul etti.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Mecliste, Denetim ve Teftiş Kurulu (BAI) Başkanı Choe Jae-hae, Seul Merkez Bölge Başsavcısı O Lee Chang-soo ile savcılar Cho Sang-won ve Choi Jae-hun'un görevlerine son verilmesine yönelik önergeler görüşüldü.

İktidardaki Halk Gücü Partisi (PPP) milletvekillerinin boykot ettiği gensoru oylamaları, muhalefetin kontrolündeki meclisten oy çokluğuyla geçti.

Meclisin kabul ettiği önergeler, son onay makamı olan Anayasa Mahkemesine gönderilirken bu süreçte söz konusu yetkililer, görevlerinden el çektirildi.

Muhalefet, Choe'yi, Yoon'un seçim vaadi doğrultusunda 2022 yılında başkanlık ofisinin taşınmasıyla ilgili usulsüzlük iddialarını yeterince incelememekle, savcıları ise bir hisse senedi manipülasyonu planına karıştığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Yoon'un eşi Kim ile ilgili soruşturma açmamakla suçluyor.

Görevden alma önergeleri, çarşamba günü oylamaya sunulması planlanıyordu ancak Yoon'un kısa süreli sıkıyönetim ilanının ardından ertelenmişti.

İktidar, Yoon'un azil önergesini engelleme çabasında

Diğer yandan, muhalefetin öncülüğünde Yoon'un azli için verilen önerge de iktidar partisi PPP'nin gündeminde.

PPP lideri Han Dong-hoon, yaptığı açıklamada, önergenin geçmesini engellemek üzere partisini birleştirmek için çaba sarf edeceğini söyledi.

Han, parti içi bir toplantıda yaptığı konuşmada, "Parti lideri olarak, hazırlıksız kaosun halka ve destekçilere zarar vermesini önlemek için bu görevden alma önergesinin geçmemesini sağlamak için çalışacağım." dedi.

Bu adımının Yoon'un "anayasaya aykırı" sıkıyönetim ilanını savunmak olmadığını açıklayarak devlet başkanına partiden istifa etmesi çağrısını yineledi.

Han, "Başkan da dahil olmak üzere, anayasaya aykırı sıkıyönetim yoluyla halkı huzursuz eden ve zarara yol açan sorumlular kesinlikle sorumlu tutulmalıdır." ifadesini kullandı.

Cuma günü görüşülmesi beklenen azil önergesinin Ulusal Meclisten geçebilmesi için üçte iki çoğunluk gerekiyor.

Yani, muhalefete mensup 191 milletvekili bulunurken 300 üyeli Ulusal Mecliste önergenin geçebilmesi geçirebilmesi için 200 lehte oya ihtiyaç duyuluyor.

Kısa süreli sıkıyönetim ilanın ardından Bakanların programları iptal edildi

Güney Koreli yetkililer, Yoon'un birkaç saat süren sıkıyönetim ilanının ardından Dışişleri Bakanı ve Kore Birleşme Bakanının programlarının iptal edildiğini duyurdu.

Bu adımlar, Yoon'un kısa süreli sıkıyönetim ilanının ardından kabine üyelerinin topluca istifa etmeyi teklif etmeleri ve Yoon'un Ulusal Meclis oylamasının ardından emri iptal etmesiyle geldi.

Bir hükümet yetkilisi, Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul'un günün erken saatlerinde Seul'de düzenlenen uluslararası güvenlik forumuna katılmadığını ve akşam resepsiyona da katılmayacağı bilgisini paylaştı.

Birleşme Bakanı Kim Yung-ho'nun da bugün ve yarın planlanan bazı kamuya açık programlarını iptal ettiği açıklandı.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık'ta "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamayla kararı kaldırması ve ardından bunun bakanlar kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı.

Öte yandan, "sıkı yönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerler, Ulusal Meclise girmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Yoon, bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Soruşturma Üzerine Görevden Almalar - Son Dakika

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