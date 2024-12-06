Güney Kore'de Yoon'a Sıkıyönetim Soruşturması - Son Dakika
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Güney Kore'de Yoon'a Sıkıyönetim Soruşturması

Polis ve savcılık, Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanı ile ilgili soruşturma ekipleri kurdu.

06.12.2024 10:46
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Güney Kore'de polis ve savcılık, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanıyla alakalı soruşturmaları takip etmek için iki ayrı ekip kurdu.

Yonhap'ın haberine göre, polis, Yoon ve diğer yetkilileri vatana ihanet, isyan ve görevi kötüye kullanmakla suçlayan 4 şikayeti incelemek üzere yaklaşık 120 kişilik özel soruşturma ekibi kurduğunu duyurdu.

Savcılık da Yoon'un sıkıyönetim ilanıyla ilgili şikayetlerin incelenmesi için kurulan özel soruşturma ekibinin Seul Yüksek Savcılık Büro Şefi Park Se-hyun liderliğinde faaliyet göstereceğini açıkladı.

Güney Kore'de polis, dün, Devlet Başkanı Yoon hakkında "sıkıyönetim ilan ederek vatana ihanet ettiği" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmişti.

Bu kararın ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler, Ulusal Meclis'e girmişti.

Meclisteki acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Parlamentodaki oylamanın ardından geri adım atan Yoon, bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Yoon'a Sıkıyönetim Soruşturması - Son Dakika

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