Güney Kore'de Yoon'un Görevden Alınması Oylaması Başladı - Son Dakika
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Güney Kore'de Yoon'un Görevden Alınması Oylaması Başladı

Güney Kore\'de Yoon\'un Görevden Alınması Oylaması Başladı

Muhalefet, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanını mecliste oylamaya sundu.

07.12.2024 13:16
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Güney Kore'de muhalefet partilerinin, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi yaptığı beklenmedik sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması yönünde meclise sundukları önerge için oy verme işleminin başladığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Meclis'te Yoon'un görevden alınmasına ilişkin oylama başladı.

Oylamanın öncesinde, iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) milletvekillerinin oylamayı boykot ederek salonu terk etmesi üzerine, muhalefet partisi temsilcileri, PPP milletvekillerinin isimlerini teker teker sayarak oylamaya katılmaya davet etti.

Öte yandan, meclis yakınlarında toplanan binlerce kişinin protestosu sürüyor.

Yoon'un görevden alınması önergesinin kabulü için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin lehte oyu gerekiyor. Ulusal Meclis'teki 300 sandalyeden 192'sine sahip olan muhalefet bloku, nitelikli çoğunluğu sağlayabilmek için iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyor.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclis'e girdiği bildirilmişti.

Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Yoon, sıkıyönetim ilan etmesini kendisine öneren Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifasını ise 5 Aralık'ta kabul etmişti.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) ve 5 küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle Devlet Başkanı'nın görevden alınması için meclise önerge sunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Yoon'un Görevden Alınması Oylaması Başladı - Son Dakika

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