Güney Kore'deki Otel Yangınında 7 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Güney Kore'deki Otel Yangınında 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Kore'nin Bucheon kentindeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye çıktığı bildirildi. Yangının otelde yangın söndürücü fıskiyelerin bulunmaması nedeniyle büyüdüğü ve dumanın kısa sürede diğer katlara yayıldığı kaydedildi.

23.08.2024 10:16
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Güney Kore'nin Bucheon kentindeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye çıktığı bildirildi.

Yetkililer, başkent Seul'un batısındaki Bucheon kentinde bulunan 9 katlı otelin 8'inci katındaki yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ölü sayısının 7'ye, yaralı sayısının 12'ye çıktığı belirtilen açıklamada, yangının otelde yangın söndürücü fıskiyelerin bulunmaması nedeniyle büyüdüğü ve dumanın kısa sürede diğer katlara yayıldığı kaydedildi.

İtfaiye yetkililerinden Lee Sang-don, otelin 2003'te inşa edildiğini ve o tarihte yangın söndürücü fıskiye sisteminin zorunlu tutulmadığına dikkati çekerek, "Olay yerine ulaştığımızda katlar çoktan dumanla dolmuştu." dedi.

Lee, yangının başladığı odada kalan kişinin "yanık kokusu" şikayetiyle odasını değiştirdiğini ve bu yüzden yangın çıktığı sırada odanın boş olduğunu anlattı.

İtfaiye yetkilisi Cho Seon-ho ise yangında beş kişinin duman nedeniyle hayatını kaybettiğini, iki kişinin ise 8'inci kattan atlayarak yaşamını yitirdiğini belirtti.

Cho, yangının "elektrik sorunundan" kaynaklanmış olabileceğini, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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