Güney Kore'den Trump'ın Gümrük Vergisi Açıklaması

Güncel

Güney Kore, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın, Çin, Meksika ve Kanada'dan gelen mal ve hizmetlere gümrük vergisi getirilmesi planının Koreli şirketler üzerinde "kaçınılmaz etkileri" olacağını düşünüyor.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başkanlık Ofisi yetkililerinden Sung Tae-yoon, Trump'ın gümrük vergisi planına ilişkin açıklama yaptı.

Sung, Çin, Meksika ve Kanada'dan gelen mal ve hizmetlere gümrük vergisi gelmesi halinde, bu ülkelerde üretim yapan Koreli şirketlerin ABD'ye ihracatının "kaçınılmaz" olarak etkileneceğini söyledi.

Ayrıca, Sung Maliye, Ticaret ve Dışişleri Bakanlıklarından üst düzey yetkililere, "Trump yönetiminin yeni politikalarından kaynaklanan potansiyel riskleri en aza indirmek" için her senaryoya yanıt hazırlamaları gerektiğini bildirdi.

Trump'ın tarife planı

Trump dün, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.

Donald Trump, bu planı, sınır güvenliğini sağlamak ve başta fentanil olmak üzere ABD'ye yapılan uyuşturucu ihracatını engellemek amacıyla ortaya koyduğunu belirtmişti.