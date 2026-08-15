Güney Kore'den Yasukuni Tepkisi - Son Dakika
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Güney Kore'den Yasukuni Tepkisi

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Güney Kore, Japon yetkililerin Yasukuni Tapınağı'nı ziyaretine tepki gösterdi, tarihle yüzleşme çağrısı yaptı.

Güney Kore'nin, Japon yetkililerin İkinci Dünya Savaşı'ndaki savaş suçlarıyla yargılanan üst düzey askerlerin mezarlarının bulunduğu tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etmesine tepki gösterdiği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından Japon yetkililerin tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

Tapınağın "Japonya'nın geçmişteki savaşlarını ve hüküm giymiş savaş suçlularını onurlandırdığı" vurgulanan açıklamada, söz konusu ziyaretlerin üzüntüyle karşılandığı ve buna tepki gösterildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, iki ülke arasında karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin tesisi için Japonya'ya "tarihle yüzleşme" çağrısında bulunuldu.

İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 81. yıl dönümü dolayısıyla bu sabah aralarında Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro'nun olduğu 4 bakan, Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etmişti.

"Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü"

1869'da inşa edilen Yasukuni Tapınağı, tapınak keşişlerinin, mezarları burada bulunan İkinci Dünya Savaşı'nın A-sınıfı 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı hale gelmişti.

Çin ve Güney Kore gibi komşu ülkeler nezdinde "Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü" olarak görülen tapınağa yapılan üst düzey ziyaretler, bu ülkelerin tepkisine sebep oluyor.

Japonya'da üst düzey hükümet yetkilileri ve iş dünyası temsilcilerinin zaman zaman gittiği veya adaklar gönderdiği tapınağı, lider düzeyinde en son 2013'te eski Başbakan Abe Şinzo ziyaret etmişti.

Kaynak: AA

Güney Kore, Güncel, Japon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'den Yasukuni Tepkisi - Son Dakika

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