Güney Kore Devlet Başkanı Lee, banka saldırılarında yapay zeka bulgusuna dikkat çekti

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ülkede yakın zamanda çeşitli bankaları hedef alan siber saldırıların yapay zeka kullanılarak gerçekleştirilmiş olabileceğine dikkati çekerek, bu teknoloji destekli saldırı yöntemlerinin "zararın boyutunu daha önce görülmemiş seviyelere taşıdığını" belirtti.

Yonhap'ın haberine göre Lee, Güney Kore'deki Hana Bank, KB Kookmin Bank ve Shinhan Bank dahil olmak üzere yedi finans şirketinde müşteri bilgilerinin siber saldırılar sonucu açığa çıkması sebebiyle bir dizi tedbir aldı.

Bu kapsamda Lee, yaptığı açıklamada "Bazı siber saldırı vakalarında yapay zekanın kullanılmış olabileceğine dair bulgular ortaya çıktı. Bu durum halkta büyük bir endişe ve kaygıya yol açıyor. Lütfen olayın koşullarını hızla ve net bir şekilde tespit edin. Personel ve kaynaklarınızı zararı en aza indirmeye odaklayın." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka destekli saldırı yöntemlerinin zararın boyutunu daha önce görülmemiş seviyelere taşıdığını belirten Lee, sadece hükümet ve iş dünyasında değil, toplumun genelinde de son derece dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Lee, "Sürekli evrilen siber tehditlere, ancak olaylar gerçekleştikten sonra müdahale ederek karşılık vermek zordur. Saldırıları önceden tespit edip engelleyebilecek güvenlik kapasitesine sahip olmalıyız." dedi.

Güney Kore'de, Shinhan Bank'a düzenlenen siber saldırılarda yaklaşık 25 bin müşterinin kişisel bilgilerinin sızdırıldığı bildirilmişti. Shinhan Bank'ın yanı sıra Hana Bank, Woori Bank ve NH Nonghyup Bank'ın da siber saldırılarla hedef alındığı kaydedilmişti.