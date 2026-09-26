Güney Kore ekibi Kastamonu'da Türkçe Katibim'i seslendirerek beğeni topladı - Son Dakika
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Güney Kore ekibi Kastamonu'da Türkçe Katibim'i seslendirerek beğeni topladı

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Güney Kore ekibi Kastamonu\'da Türkçe Katibim\'i seslendirerek beğeni topladı
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Kastamonu'da Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kore Kültür Gösterisi, Güney Kore ve Kastamonu'yu anlatan video gösterimiyle başladı. Güney Kore ekibinin Türkçe seslendirdiği Katibim beğeni toplarken geleneksel Kore halk şarkıları ve hanbok defilesi yapıldı.

Kastamonu'da düzenlenen Kore Kültür Gösterisi ilgi gördü.

Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Güney Kore ve Kastamonu'yu anlatan video gösterimiyle başladı.

Gösteride, Güney Kore'den gelen ekibin Türkçe olarak "Katibim Üsküdar'a giderken" şarkısını seslendirmesi beğeni topladı.

Daha sonra geleneksel Kore halk şarkıları ve hanbok (geleneksel Kore kıyafeti) defilesi gerçekleştirildi.

Kore'nin kültürel tanıtımının yapılmasının ardından gösteri sona erdi.

Koreliler Derneği Kastamonu Temsilcisi Song-won Kim, AA muhabirine, Kastamonu'da Kore kültürünü tanıtmak istediklerini belirterek, "İki ülke arasında ilişkiler çok güzel, birbirimizi çok seviyoruz. Bizim kültürümüzü merak ediyorlar, nasıl olduğunu soruyorlar. Biz de kültürümüzü tanıtmak için böyle bir gösteri düzenledik. Bundan sonra da benzer etkinlikler yapmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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