Güney Kore, Hırvatistan'a 18 adet Chunmoo roketatar sistemi ihraç edecek - Son Dakika
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Güney Kore, Hırvatistan'a 18 adet Chunmoo roketatar sistemi ihraç edecek

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Güney Kore merkezli Hanwha Aerospace ile Hırvatistan Savunma Bakanlığı arasında 18 adet "Chunmoo" tipi çok namlulu roketatar sistemi (MLRS) satın alma anlaşması imzalandı. Yaklaşık 640 milyar won (477 milyon dolar) değerindeki anlaşmayla Hırvatistan, Avrupa'da Chunmoo MLRS satın alan 4. ülke oldu.

Güney Kore'nin Hırvatistan ile 18 adet "Chunmoo" tipi çok namlulu roketatar sistemi (MLRS) ihracatını kapsayan yaklaşık 640 milyar won (477 milyon dolar) değerinde bir anlaşma imzaladığı bildirildi.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore merkezli savunma şirketi Hanwha Aerospace Co. ile Hırvatistan Savunma Bakanlığı arasında "Chunmoo" tipi MLRS satın alma anlaşması imzalandı.

Anlaşmanın imza töreninde Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA) Başkanı Lee Yong-cheol da hazır bulundu.

Böylelikle Hırvatistan, Avrupa bölgesinde Polonya, Estonya ve Norveç'in ardından Chunmoo MLRS sistemini satın alan 4. ülke oldu.

Kuzey Kore'nin uzun menzilli topçu tehditlerine karşı koymak üzere tasarlanan "Chunmoo" tipi MLRS, farklı menzillerdeki füzeleri kullanarak hassas vuruşlar icra edebiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore, Hırvatistan'a 18 adet Chunmoo roketatar sistemi ihraç edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore, Hırvatistan'a 18 adet Chunmoo roketatar sistemi ihraç edecek - Son Dakika
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