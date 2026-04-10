Güney Kore, İran için özel temsilci atadı

10.04.2026 13:12
Güney Kore, eski Kuveyt Büyükelçisi Chung Byung-ha'yı İran özel temsilcisi olarak atadı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Cho Hyun'un İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yapmasından bir gün sonra, eski Kuveyt Büyükelçisi Chung'un İran özel temsilcisi olarak atandığını duyurdu.

İran özel temsilcisinin gönderilmesiyle, Güney Kore'nin Orta Doğu'daki duruma ilişkin görüşlerini paylaşmayı planladığını aktaran Bakanlık, ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan tüm gemiler için geçiş konusunun da görüşülmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Cho, mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde İran özel temsilcisi olarak atanan Chung'un Orta Doğu'daki durumu ve Güney Kore ile İran arasındaki ikili meseleleri görüşmek üzere gönderileceğini kaydetti.

ABD ile İran arasında imzalanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Cho, bunun Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin yeniden başlaması noktasında ivme kazandıracağını belirtti.

Cho, ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'nda Güney Kore gemileri de dahil olmak üzere tüm gemiler için serbest seyrüseferin bir an önce ve güvenli bir şekilde yeniden sağlanması gerektiğini vurgulayarak, İran'daki Güney Kore vatandaşlarının güvenliğinin takip edilmesini talep etti.

Dışişleri Bakanı Erakçi'nin İran özel temsilcisi atanması planını olumlu karşıladığını aktaran Cho, mevkidaşı ile yakın temas halinde kalmaya karar verdiklerini bildirdi.

Kaynak: AA

İstanbul'da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
