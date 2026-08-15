Güney Kore: Kuzey ile Barış Müzakereleri İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore: Kuzey ile Barış Müzakereleri İstiyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Lee, Kuzey Kore ile nükleer programın durdurulması için müzakerelere başlamayı önerdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore ile gerilimi sona erdirmek ve Pyongyang yönetiminin nükleer programının ilerlemesini durdurmanın pratik yollarını görüşmek üzere müzakerelere başlamak istediğini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre Lee, Güney Kore'nin 1910 ile 1945 yılları arasındaki Japonya'nın sömürge yönetiminden kurtuluşunun 81. yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde konuşma yaptı.

Lee, "Birbirimizi tehdit etme niyetlerimizi bir kenara bırakalım ve doğrudan ilgili taraflar olarak uzun süredir devam eden savaşı sona erdirmek için görüşmelere başlayalım. Bu süreçte, Kuzey'in nükleer yeteneklerinin gelişimini durdurmanın etkili yollarını da tartışabiliriz." ifadelerini kullandı.

Gerilimi sona erdirmek ve "istikrarsız ateşkes sistemini" bir barış rejimiyle değiştirmek için çabalayacağını söyleyen Lee, yarımadadaki barışın, Kuzeydoğu Asya'da istikrar ve işbirliğini geliştirmeye ve nükleer silahsız bir dünyaya katkıda bulunmaya yardımcı olabileceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Kuzey Kore, Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore: Kuzey ile Barış Müzakereleri İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi ABD'de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi
Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi
Nilda’yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu Nilda'yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu
AK Parti’ye geçeceği söylenen Ümit Dikbayır’dan sürpriz karar AK Parti'ye geçeceği söylenen Ümit Dikbayır'dan sürpriz karar
Tarık Mengüç’ten üzen haber Gözler patolojiden gelecek sonuçta Tarık Mengüç'ten üzen haber! Gözler patolojiden gelecek sonuçta
Japonya’da sağanak yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti Japonya'da sağanak yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti

12:48
Transfer yapmayan Galatasaray’da ayrılık Kafasına koydu gidiyor
Transfer yapmayan Galatasaray'da ayrılık! Kafasına koydu gidiyor
12:12
Filenin Sultanları gala gecesinde Zehra Güneş göz kamaştırdı
Filenin Sultanları gala gecesinde! Zehra Güneş göz kamaştırdı
11:38
Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler “Bunlar insanı öldürür“
Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler! "Bunlar insanı öldürür"
09:33
Süleymancıların kara deposu Torbalarca evrakı imha etmişler
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler
08:55
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
08:18
Fenerbahçe’de ayrılık Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 12:56:10. #7.12#
SON DAKİKA: Güney Kore: Kuzey ile Barış Müzakereleri İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.