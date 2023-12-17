Güney Kore, Kuzey\'in Japon Denizi\'ne balistik füze fırlattığını bildirdi

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Güney Kore, Kuzey'in Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını bildirdi.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından füzeye ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) balistik füze fırlattığı belirtildi.
Füzenin tipine yer verilmeyen açıklamada, daha fazla bilgi paylaşılmadı.
Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim Tae-hyo, 15 Aralık'ta, Kuzey Kore'nin bu ay içinde kıtalar arası balistik füze denemesi yapabileceğini söylemişti.
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