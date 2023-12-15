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Güney Kore: Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze denemesi olabilir - Son Dakika
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Güney Kore: Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze denemesi olabilir

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim Tae-hyo, bu ay içinde Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze (ICBM) denemesi yapabileceğini söyledi. Kim, Kuzey Kore'nin ICBM fırlatması ihtimali olduğunu düşündüklerini belirtti ve bu durumun Güney Kore'ye açık bir tehdit olacağını vurguladı.

Güney Kore: Kuzey Kore\'nin kıtalar arası balistik füze denemesi olabilir
15.12.2023 - 10:49,  Güncelleme: 10:51
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Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim Tae-hyo, bu ay içinde Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze (ICBM) denemesi yapabileceğini söyledi.

Yonhap'ın haberine göre Kim, temaslarda bulunmak için gittiği ABD'nin başkenti Washington'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kim, " Kuzey Kore'nin aralık ayı içerisinde ICBM fırlatması ihtimali olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin gönderdiği casus uydusuna nükleer silah yüklemesi durumunda bunun, Güney Kore'ye açık bir tehdit olacağını belirten Kim, bu konuda caydırıcı adımlar atacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Güney Kore: Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze denemesi olabilir - Son Dakika
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