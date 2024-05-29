Güney Kore, Kuzey Kore'nin sınıra çöp dolu balon gönderdiğini bildirdi - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin sınıra çöp dolu balon gönderdiğini bildirdi

Güney Kore, Kuzey Kore\'nin sınıra çöp dolu balon gönderdiğini bildirdi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin sınırdan içinde çöp bulunan 150'den fazla balon gönderdiğini açıkladı. Balonların içinde plastik şişeler, pil, ayakkabı parçaları ve gübre gibi çöplerin bulunduğu belirtildi. Güney Kore'de aktivist gruplar, Pyongyang yönetimini eleştiren içeriklerin bulunduğu balonları sınırdan Kuzey Kore'ye gönderiyor.

29.05.2024 10:37
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin sınırdan içinde "çöp" bulunan 150'den fazla balon gönderdiğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey'in gönderdiği 150'den fazla balonun sınırı geçerek ülkenin çeşitli bölgelerine düştüğü belirtildi.

Açıklamada, düşen balonların içinde plastik şişeler, pil, ayakkabı parçaları ve gübre gibi çöplerin bulunduğu kaydedilerek, "Kuzey Kore'nin bu eylemleri halkımızın güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Güney Kore'de aktivist grup, 13 Mayıs'ta Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye göndermişti.

Bunun üzerine Kuzey Kore de "kısasa kısas" uyarısında bulunarak sınır bölgelerine "atık kağıt ve pislik yığınları saçacağını" belirtmişti.

Güney Kore'de, Kuzey'den kaçanların üye olduğu gruplar, Pyongyang yönetimini eleştiren içeriklerin bulunduğu balonları sınırdan Kuzey Kore'ye gönderiyor.

Kaynak: AA

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