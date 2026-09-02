Güney Kore lideri Lee, ateşkesin kalıcı barış rejimiyle değiştirilmesini istedi - Son Dakika
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Güney Kore lideri Lee, ateşkesin kalıcı barış rejimiyle değiştirilmesini istedi

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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kore Yarımadası'nda ateşkesin kalıcı bir barış rejimiyle değiştirilmesi çağrısında bulundu. Lee, ABD ve Kuzey Kore arasındaki diyaloğun yeniden başlatılması için çaba göstereceklerini söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kore Yarımadası'nda ateşkesin kalıcı bir barış rejimiyle değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre Lee, Devlet Başkanlığı bünyesindeki Barışçıl Birleşme Danışma Konseyi toplantısında konuştu.

Kore Yarımadası'nda olası gerilimlerin alevlenmesini önlemek için işbirliğine dayalı bir barış rejiminin kurulmasının önemini vurgulayan Lee, "ateşkesin kalıcı bir barış rejimiyle değiştirilmesi" çağrısı yaptı.

Yarımadada barışı sağlamak için Washington-Pyongyang arasındaki diyaloğun yeniden başlatılması için çabalamak istediklerini belirten Lee, "ABD ve Kuzey Kore arasında güven inşa etme ve diyaloğu yeniden başlatma konusunda yapıcı tartışmalar için bir ortam oluşturacak olan biz olmalıyız." ifadesini kullandı.

Savaş ve ateşkes

Güney ile Kuzey Kore arasında 1953'te sonlanan "Kore Savaşı", barış antlaşması imzalanmadığı için "teknik olarak" 73 yıldır devam ediyor.

"Kore Savaşı", Kuzey Kore'nin 25 Haziran 1950'de Güney Kore'yi işgaliyle başlamış ve 27 Temmuz 1953'te bir ateşkes anlaşmasıyla sona ermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore lideri Lee, ateşkesin kalıcı barış rejimiyle değiştirilmesini istedi - Son Dakika

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