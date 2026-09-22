Güney Kore lideri Lee, Kuzey Kore'ye yaptırım takasıyla aşamalı çözüm önerdi

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları gevşetmesi karşılığında Pyongyang'ın silah programlarını dondurmasını öngören bir anlaşmanın değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Lee, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu öncesi Seul'de The New York Times'a Kuzey Kore ile ilişkiler ve nükleer silahsızlanmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları gevşetmesi karşılığında Pyongyang'ın silah programlarını dondurmasını öngören bir anlaşmanın değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Lee, "Zaten pek etkili olmayan yaptırımlar ile ek nükleer silah ve kıtalararası balistik füze teknolojisi geliştirmenin durdurulması arasında takas yapılmasının önemli bir değeri olduğuna inanıyorum." dedi.

Lee, söz konusu adımın ülkesinin Kuzey Kore politikasındaki onlarca yıllık bir uygulamadan kopuş anlamına geldiğini ve her ne kadar kabul edilemez görünse de Kuzey'in nükleer füzelerini Güney'e karşı giderek daha fazla sergilemesi ve Ukrayna ile İran savaşlarının jeopolitik dengeleri değiştirmesi nedeniyle Kuzey Kore'nin artık Washington'ın baskı ve diyalog karışımıyla yola getirmeye çalıştığı izole bir ülke olmaktan çıktığını söyledi.

Kuzey Kore'nin silah programlarının dondurulmasının ardından karşılıklı teşvik ve tavizlerle güven inşa ederek Pyongyang'ı zamanla nükleer cephaneliğini azaltmaya ikna etmeyi öngördüğünü belirten Lee, nihai hedefin, Kuzey'in nükleer silahlar olmadan da güvende hissedeceği bir ortam yaratmak olduğunu dile getirdi.

Lee, İran konusundaki tutumunu savundu

Lee, NYT'ye yaptığı söyleşisinde ayrıca, ABD'nin İran'a karşı savaşını desteklemeyi reddetmesine dair tutumunu savunarak Güney Kore Anayasası'nın yabancı ülkeler arasında zaten devam eden bir savaşa asker göndermesini yasakladığını kaydetti.

Trump'ın Güney Kore'nin İran konusundaki tutumunu eleştirmesinden etkilenmediğini aktaran Lee, "ABD Başkanı'nın kendi bakış açısından çeşitli açıklamalar yapabileceğini tam olarak anlıyorum." dedi.

Lee'den Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanması için aşamalı yaklaşım önerisi

Lee, Associated Press'e (AP) yaptığı yazılı açıklamada ise Kuzey Kore'nin nükleer ve füze kabiliyetlerinin ulaştığı düzey göz önüne alındığında, tam silahsızlanmanın tek seferde sağlanmasını beklemenin gerçekçi çözüm olmadığını ve bu süreçte Kuzey'in nükleer kabiliyetlerinin gelişmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Hareket halindeki bir aracın yönünü değiştirmek için önce onu durdurmak gerekir. Durdurma, azaltma ve silahsızlanmadan oluşan aşamalı bir yaklaşım, Kuzey Kore nükleer sorununu etkili şekilde çözmenin pratik bir yoludur." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u müzakere masasına döndürebilecek tek lider olduğuna inandığını vurgulayarak, "Şimdi ihtiyaç duyulan, liderler düzeyinde siyasi bir karardır. İki lider güven inşa etmeli ve ortak bir zemin bulmak için yüz yüze çalışmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı analistlerin iki liderin önemli bir anlaşma yapmasını beklemenin saflık olacağı yönündeki uyarılarına karşılık Lee, diplomasi dışında geriye ne seçenek kaldığını sorarak "mevcut koşullar altında silahsızlanmayı hedeflemenin hiçbir şeyin başarılamayacağının garantisi" olduğunu savundu.

Trump'ın Seul ile geçen ay yapılan bir tatbikatın kapsamının daraltılmasına ilişkin sosyal medya paylaşımını "beklenmedik" bulan Lee, Trump'ın bu ifadeleriyle diyaloğa yol açacak koşulların oluşturulmasına bağlılığını dile getirdiğini ve Kore Yarımadası'ndaki çatışmayı azaltmak istediğini belirtti.

Lee, Güney Kore ile ABD'nin stratejik çıkarlarının geniş bir alanda derinlemesine iç içe geçtiğini ve Trump'ın görev süresinin geri kalanında karşılıklı fayda sağlayan bir ortaklık inşa etmeyi amaçladıklarının altını çizerek, bu kapsamdaki girişimlerden gemi inşa işbirliğinin yalnızca ABD'nin gemi inşa sanayisini ve deniz gücünü canlandırmakla kalmayıp Güney Koreli şirketler için de yeni büyüme fırsatları yaratacağını ileri sürdü.

Ayrıca, Lee, hükümetinin Kim'in kızının Kuzey Kore'de "yükselen statüsünü" not ettiğini ve tüm ihtimalleri açık tuttuğunu belirterek, "Ancak bu aşamada kesin bir görüş bildirme konusunda dikkatli olmamız gerektiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Güney Kore istihbaratı, Kim'in kızının ülkenin gelecekteki muhtemel lideri olacağını iddia etmişti.