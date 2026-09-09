Güney Kore mahkemesi, Smilegate kurucusunun eşine 1,9 milyar dolarlık devri onayladı

Güney Kore merkezli oyun firması Smilegate'in kurucusu Kwon Hyuk-bin'in boşanma davasında, eşine yaklaşık 1,9 milyar dolar değerinde mal paylaşımı yapılmasına hükmedilerek ülke tarihindeki en büyük mal paylaşımı kararına imza atıldı.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Seul Aile Mahkemesi, 20 yıldan uzun süredir evli olan çiftin boşanma davasında kararını açıkladı.

Mahkeme, Kwon'un Smilegate'teki hisselerinin toplam değerini yaklaşık 7,1 trilyon won (yaklaşık 5,3 milyar dolar) olarak tespit ederek, bu hisselerin 2,49 trilyon won (yaklaşık 1,9 milyar dolar) değerindeki yüzde 35'lik kısmının nakit yerine doğrudan hisse olarak eşi Lee'ye devredilmesine hükmetti.

Kararda ayrıca, mal paylaşımının kalan kısmı için Kwon'un, Lee'ye 65 milyar won nakit ödemesi gerektiği belirtildi.

Yaklaşık 2,55 trilyon wonluk (yaklaşık 1,9 milyar dolar) mal paylaşımı kararının kesinleşmesi halinde, bunun Güney Kore tarihindeki "en büyük mal paylaşımı" olacağı kaydedildi.