Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Boo Sukjong, Manisa'da Kore gazileri ve aileleriyle bir araya geldi.

Büyükelçi Boo, Manisa programı kapsamında ilk olarak Kore gazilerinden 97 yaşındaki Mehmet Ali Yürekli ve 98 yaşındaki Osman Yıldırım'ı evlerinde ziyaret etti.

Ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Yunusemre ilçesindeki bir otelde düzenlenen programa katılan Boo, burada Kore gazileri ve aileleriyle yemekte bir araya geldi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Boo, burada yaptığı konuşmada, Manisa'da Kore Savaşı gazileri ve aileleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kore Savaşı'nın üzerinden 76 yıl geçmesine rağmen Türk gazilerin Güney Kore'nin özgürlüğünü korumak için verdiği mücadelenin unutulmadığını vurgulayan Boo, "Ben de yaklaşık 40 yıl boyunca asker olarak görev yapmış biri olarak siz değerli gazilerimizin gösterdiği cesaretin ve fedakarlığın ne kadar büyük bir anlam taşıdığını çok iyi biliyorum." dedi.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin 2027 yılında 70. yılını dolduracağına dikkati çeken Boo, iki ülke arasındaki dostluğun temelinde Kore Savaşı sırasında kurulan kardeşlik bağlarının bulunduğunu sözlerine ekledi.

Boo, programın ardından gazilerle fotoğraf çektirdi.