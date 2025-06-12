Güney Kore'nin Yeni Ticaret Bakanı'nın Hedefleri

Güney Kore'nin yeni Ticaret Bakanı Yeo Han-koo, Washington yönetimi ile sürdürülen ticaret müzakerelerinde ivme kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Yonhap'ın haberine göre Yeo, yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, ülkesi ile ABD arasındaki ticaret ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile ticaret bakanı düzeyinde "mekik diplomasisi" yürüteceklerini belirten Yeo, Washington yönetimiyle süregelen ticaret müzakerelerinde ivme kazanmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Yeo, "ABD-Güney Kore işbirliğinde karşılıklı yarar sağlamak adına hükümet, önümüzdeki beş yıl içinde sanayi, ticaret ve yatırım alanlarında yapısal bir çerçeve oluşturacak." ifadesini kullandı.

İki ülkenin birbirine ihtiyaç duyduğunu kaydeden Bakan Yeo, müzakerelerde ticaret ilişkilerini güçlendirecek ulusal çıkar odaklı sonuç elde etmek istediklerini belirtti.

Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Haziran'da yaptıkları telefon görüşmesinde Seul ile Washington'ın tarife müzakerelerinin ivedilikle çözüme kavuşturulmasında mutabık kaldıkları bildirilmişti.