Güney Kore Bakanı'ndan Kuzey Kore Uyarısı

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Güney Kore'nin yeni Milli Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Kuzey'in "provokasyonlarının rejimin sonu" anlamına geleceğini öne sürdü.

KBS World'ün haberine göre, bakanlığa yeni atanan Kim, bakanlık binasında düzenlenen göreve başlama töreninde konuşma yaptı.

Kim, Kuzey Kore'nin "düşmanca provokasyonlarını caydırmak" için savunma kapasitesinin güçlendirileceğini taahhüt etti.

Bakan Kim, Pyongyang yönetiminin "provokasyonlarının rejimin sonu" anlamına geleceği konusunda uyarıda bulundu.

Kim, ayrıca Güney Kore-ABD ittifakının caydırıcılık yeteneklerini proaktif biçimde geliştireceğine işaret ederek, ordunun hibrit savaş, siber, uzay ve elektronik savaş gibi yeni savaş alanlarına hazırlanacağını sözlerine ekledi.