Güney Kore, Savunmada Otonomi Hedefliyor - Son Dakika
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Güney Kore, Savunmada Otonomi Hedefliyor

11.06.2026 13:52
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Güney Kore Devlet Başkanı Lee, ABD bağımlılığını bırakıp kendi savunma kapasitesini artıracak.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ulusal savunma konusunda ülkesinin "ABD'ye geleneksel bağımlılığının" artık geçerli olmadığına inandığını ve "kendi kendine yetebilen bir savunma ortağı" olmayı hedefleyeceklerini bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre Lee, İtalya'ya yaptığı ziyarette Corriere della Sera gazetesine verdiği röportajda ülkesinin izlediği savunma ve dış politika konularına değindi.

Güney Kore'nin savunma konusunda "ABD'ye geleneksel bağımlılığının" artık geçerli olmadığına inandığını bildiren Lee, "Jeopolitik ortamdaki son değişimler ışığında bu ikili yaklaşımın geçerliliğini yitirdiğine inanıyorum." dedi.

Ülkesinin "kendi kendine yetebilen bir savunma ortağı" olmayı hedefleyeceğini kaydeden Lee, ABD ile mevcut ekonomik işbirliğini yüksek teknoloji sektörlerine genişletmek, endüstriyel rekabet gücünü artırmayı istediklerini söyledi.

Jeopolitik değişiklikler karşısında "Güney Kore'nin ulusal çıkarlarına daha iyi hizmet edecek yeni bir yaklaşımın" önemli olduğunun altını çizen Lee, Çin'in endüstriyel ve teknolojik rekabet gücünde ilerleme sağladığını, Güney Koreli ve Çinli firmalar arasında rekabetin arttığına dikkati çekti.

Seul-Washington yönetimleri arası mevcut ikili ittifakının "Güney Kore diplomasisinin temel ekseni" olmaya devam ettiğini belirten Lee, ittifakı modernize etmenin bir yolu olarak "otonom kapasitelerin güçlendirilmesinin" gerekliliğine işaret etti.

Lee, "Otonom kapasiteler, bir müttefike güvenmeden kendi savunmasının sorumluluğunu üstlenebilen güvenilir bir ortak olmak anlamına gelir." dedi.

Güney Kore'nin yüksek teknoloji üretimi ve stratejik tedarik zincirlerinde Avrupa ülkeleriyle işbirliğini artırmayı planladığına değinen Lee, İtalya'nın geleceğe yönelik endüstrilerde Güney Kore için "ideal bir ortak" olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore, Savunmada Otonomi Hedefliyor - Son Dakika

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