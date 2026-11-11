Güney Kore Seongnam'da otobüsün 32 araca çarptığı kazada en az 48 kişi yaralandı

Güney Kore Seongnam'da otobüsün 32 araca çarptığı kazada en az 48 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yonhap'a göre Güney Kore'nin Seongnam bölgesinde 60'lı yaşlardaki sürücünün kullandığı otobüs 32 araca çarptı, en az 48 kişi yaralandı. Alkollü olmadığı tespit edilen sürücünün polise frenlerin çalışmadığını söylediği belirtildi, soruşturma başlatıldı.
Güney Kore'nin başkenti Seul'ün güneyindeki Seongnam bölgesinde bir otobüsün 32 araca çarpması sonucu en az 48 kişi yaralandı.
Yonhap ajansının haberine göre, Seongnam'da 60'lı yaşlardaki sürücünün kullandığı otobüs, yerel saatle 07.30 sularında bir kamyonet, 4 otobüs ve 27 arabaya çarptı.
Otobüsün bariyere çarparak durduğu kazada en az 48 kişi yaralandı.
Alkollü olmadığı tespit edilen sürücünün polise frenlerin çalışmadığını söylediği belirtildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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