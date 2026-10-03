Güney Kore, sınır anlaşmazlığı için Kuzey Kore'ye diyalog çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore, sınır anlaşmazlığı için Kuzey Kore'ye diyalog çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güney Kore, sınır anlaşmazlığı için Kuzey Kore\'ye diyalog çağrısı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, sınır anlaşmazlıkları için Kuzey Kore'ye diyalog önerdi. Chung, 21 Eylül'deki mayın patlamasının nedeninin sınır çizgilerinin farklı ölçülmesi olduğunu belirterek patlamada 25. Tümen'den üç askerin yaralandığını hatırlattı.

SEUL, 3 Ekim (Xinhua) -- Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, kısa süre önce iki Kore arasındaki sınırda meydana gelen mayın patlamasının ardından, askeri sınır hattına ilişkin anlaşmazlıkların giderilmesi için Kuzey Kore ile diyalog önerisinde bulundu.

Chung, cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, askerden arındırılmış bölgede meydana gelen mayın patlamasını "talihsiz bir olay" diye nitelendirerek, kazanın temel nedeninin askeri sınır hattının farklı şekillerde ölçülmesi olduğunu söyledi.

Güney Kore, Kuzey Kore ve Birleşmiş Milletler Komutanlığı tarafından belirlenen sınır çizgilerinin birbirinden farklı olduğunu vurgulayan Chung, sorunun çözüme kavuşturulmaması halinde benzer kazaların her an tekrar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Pyongyang'a resmi diyalog çağrısı yapan Chung, "Bir araya gelip iletişim kurmanın zamanı geldi" dedi.

21 Eylül'de askeri sınır hattı yakınlarında meydana gelen patlamada, Güney ve Kuzey Kore'yi ayıran askerden arındırılmış bölgenin güney tarafında görev yapan Güney Kore ordusunun 25. Tümeni'nden üç asker yaralanmıştı.

Kaynak: Xinhua
Kuzey KoreGüney KoreGüvenlikPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Montella’dan “istifa“ tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum Montella'dan "istifa" tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum
Velayeti kaybetti, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti Velayeti kaybetti, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Türkiye’ye gol atan Lukaku’dan Fenerbahçe’ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
12:05
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
11:21
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek Ortada MHK diye bir şey yok
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek? Ortada MHK diye bir şey yok
11:17
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
11:16
Bölgede tansiyon yüksek Suudi Arabistan, Husiler’e karşı savaşa hazırlanıyor
Bölgede tansiyon yüksek! Suudi Arabistan, Husiler’e karşı savaşa hazırlanıyor
11:09
İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
10:49
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 12:27:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Güney Kore, sınır anlaşmazlığı için Kuzey Kore'ye diyalog çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei