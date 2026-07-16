Güney Kore Sosyal Medya Kısıtlamalarını Değerlendiriyor - Son Dakika
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Güney Kore Sosyal Medya Kısıtlamalarını Değerlendiriyor

16.07.2026 16:36
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Güney Kore, 14 yaş altı çocuklar için sosyal medya hesabı yasaklaması ve 19 yaş altı kısıtlamaları düşünüyor.

Güney Kore, 14 yaşın altındaki çocukların yeni sosyal medya hesabı oluşturmasının yasaklanması ve 19 yaşın altındaki kişilerin algoritma ile cihazlara erişiminin kısıtlanması gibi sosyal medya kısıtlamalarını değerlendiriyor.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore Medya ve İletişim Komisyonu Başkanı Kim Jong-cheol, Devlet Başkanlığı Sarayı'ndaki toplantıda çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlaması konusuna ilişkin açıklama yaptı.

Kim, ülkede 2011-2022 döneminde yürürlükte kalan 16 yaş altı çocukların geceleri oyunlara erişimini engelleyen yasanın tepkiyle karşılaştığını hatırlatarak bu konuda "aceleci yaklaşım yerine kamunun görüşünü alarak kademeli adım atmanın uygun olacağını" belirtti.

Çocukların sosyal medya kullanımının kısıtlanması için bilgi ve iletişim ağlarının kullanımının teşviki ve bilginin korunmasına ilişkin kanunu revize edecek 7 yasanın beklemede olduğunu ifade eden Kim, bu yasalar temelinde sosyal medyada yaşa göre kısıtlama seçeneklerini değerlendirdiklerini söyledi.

Kim, incelenen tedbirler arasında 14 yaşın altındaki çocukların yeni sosyal medya hesabı oluşturmasının yasaklanması ve 19 yaşın altındaki kişilerin algoritma ile cihazlara erişiminin kısıtlanması gibi adımların yer aldığını açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung da burada yaptığı açıklamada, "kamunun fikir birliği doğrultusunda sosyal medya kısıtlamasının ele alınması gerektiğini" ifade etti.

Lee, ülkede çevrim içi yapılan ankette katılımcıların çoğunluğunun yaşa göre sosyal medya kısıtlamasını desteklediğini ancak reşit olmayan kişilerin katılabilmesi için yeni bir oylama yapılması gerektiğini kaydetti.

Devlet Başkanı Lee, sosyal medya kısıtlaması konusunu daha sonra detaylı ele alacağına işaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore Sosyal Medya Kısıtlamalarını Değerlendiriyor - Son Dakika

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