Güney Kore, USFK'nın Hava Savunma Sistemlerini Kaydırabilir

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD Kore Kuvvetlerinin (USFK) ihtiyaçlarına ve durumun ilerleyişine bağlı olarak bazı hava savunma sistemlerini ülke dışına konuşlandırabileceğini ancak bunun, "Kuzey Kore'yi caydırma stratejisini etkilemeyeceğini" ifade etti.

Yonhap'ın haberine göre, Lee, kabine toplantısında USFK'ye ait askeri varlıkların kaydırılabileceğine ilişkin iddialarla ilgili konuştu.

Lee, bu askeri varlıkların olası kaydırılmasının, Kuzey Kore'yi "caydırma stratejilerini" etkilemeyeceğini vurgulasa da konuya ilişkin iddiaları doğrulamadı ya da yalanlamadı.

USFK'nin, Kore Yarımadası'nda "barış ve istikrara tümüyle katkı sağlamasını" beklediklerini belirten Lee, "Durumun nasıl gelişeceğine bağlı olarak askeri ihtiyaçlar doğrultusunda USFK, bazı hava savunma sistemlerini yurt dışına konuşlandırabilir. Buna karşı çıktığımızı belirtsek de gerçek şu ki, tutumumuz konusunda tümüyle ısrarcı olamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lee, Güney Kore'nin "savunmasında dış desteğin olmayacağı günlerin gelebileceğini", bu gibi durumlarda kendilerini savunabilmek için hazırlanmaları gerektiğini kaydetti.

Yonhap ajansının yerel askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Kore Kuvvetlerinin (USFK), Patriot füze savunma bataryalarını Güney Kore'deki Osan Hava Üssü'ne taşıdığı, bataryaların Orta Doğu'ya kaydırılabileceği öne sürülmüştü.

Haberde, sevkiyatın ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası artan çatışma riski nedeniyle "ABD'nin, füze bataryalarını Orta Doğu'ya konuşlandırmaya hazırlandığına" işaret ettiği kaydedilmişti.

Geçici konuşlandırma

USFK'den iki Patriot füze bataryası, ABD'nin Haziran 2025'te İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırıları dolayısıyla Orta Doğu'da geçici konuşlandırılmış, Ekim 2025'te iade edilmişti.

CNN'in haberinde, İran yapımı insansız hava araçlarının (İHA) ABD için "büyük bir zorluk" olduğu ve mevcut hava savunma sistem ve mühimmat stoklarının hepsini önleyemeyebileceği aktarılmıştı.

Alçak ve orta irtifada seyreden balistik füzeleri önlemek üzere tasarlanan Patriot bataryaları, Kuzey Kore tehditlerine karşı USFK bünyesinde kullanılıyor.