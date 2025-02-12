Güney Kore ve ABD'den Kuzey Kore'ye Fikir Birliği

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Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda ABD ile "tam fikir birliğinde" olduklarını belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Cho, Ulusal Meclis'teki bir oturumda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore'yi "nükleer güç" olarak nitelemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump'ın "nükleer güç" ifadesiyle, Kuzey Kore'nin "nükleer silahlı bir devlet" olarak tanınması arasında bir fark olup olmadığına ilişkin soruya Cho, "Evet, farklı." yanıtını verdi.

Cho, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze kabiliyetlerini geliştirmesi halinde ABD'nin, bu ülkenin "nükleer statüsünü tanımak zorunda kalma olasılığının tahmin edilmesi güç bir durum" olduğunu ifade etti.

Güney Kore ve ABD'nin, Kuzey'in nükleer silahsızlanması hedefine ulaşma konusunda "tam anlamıyla fikir birliğinde" olduğunu vurgulayan Cho, Washington ve Pyongyang arasındaki olası görüşmede Seul'ün "dışarda bırakılmasının" söz konusu olmadığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'yi "nükleer güç" şeklinde tanımlayarak tekrar başkan olmasından Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un mutlu olacağını düşündüğünü belirtmişti.