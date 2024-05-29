Güney Kore ve BAE, kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması imzaladı

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SEUL, 29 Mayıs (Xinhua) -- Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Çarşamba günü kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlaşması imzaladı. Böylece Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore ile serbest ticaret anlaşması yapan ilk Arap ülkesi oldu.

Güney Kore başkanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve ziyarette bulunan BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Seul'de düzenledikleri bir zirve toplantısında, ticaretin serbestleştirilmesi ve yatırımların genişletilmesi gibi kapsamlı alanlarda ikili ekonomik ortaklığı sağlamlaştırmak üzere kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması imzaladı.

İki ülke, Güney Koreli gemi yapımcılarının Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) için yaklaşık 1,5 milyar ABD doları değerinde en az altı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşıyıcısı inşa edeceği bir niyet anlaşması imzaladı.

BAE'nin egemen varlık fonu da Güney Kore'ye 30 milyar dolar yatırım yapma taahhüdünü yineledi.

İki taraf iklim değişikliği, enerji, altyapı, nükleer enerji, fikri mülkiyet, savunma ve teknoloji alanlarında çeşitli anlaşmalar ve Mutabakat Zaptları da imzaladı.

İki günlük bir devlet ziyareti için Salı günü Güney Kore'ye gelen Muhammed, Güney Kore'ye devlet ziyareti gerçekleştiren ilk BAE Devlet Başkanı oldu.