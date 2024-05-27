Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönünde 'uydu roketi' fırlattığını bildirdi - Son Dakika
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Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönünde 'uydu roketi' fırlattığını bildirdi

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore\'nin Sarı Deniz yönünde \'uydu roketi\' fırlattığını bildirdi

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönünde 'uydu roketi' fırlattığını açıkladı. Roket, fırlatıştan kısa bir süre sonra parçalara ayrılarak denize düştü. Japonya'da ise erken uyarı sistemi devreye girdi ve Okinava Adası sakinlerine sığınaklara gitmeleri uyarısı yapıldı.

27.05.2024 18:42
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Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönünde "uydu roketi" fırlattığını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin, kuzeybatısındaki Tongchang-ri bölgesinden yerel saatle 22.44'te "uydu roketi" fırlattığını açıkladı.

Açıklamada, roketin, fırlatıştan birkaç dakika sonra parçalara ayrılarak denize düştüğü ifade edildi.

Kyodo News'un haberine göre, Japonya'daki erken uyarı sistemi de Sarı Deniz yönüne fırlatıldığı ifade edilen "uydu roketi" nedeniyle Okinava Adası sakinlerinin bina içlerine ya da sığınaklara gitmeleri uyarısı yaptı.

Ancak daha sonra Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, roketin bölgeyi hedef almadığı belirtilerek uyarı kaldırıldı.

NHK'nin Japonya Savunma Bakanlığı yetkilisinin açıklamasına dayandırdığı haberinde Kuzey'in fırlattığı "uydu roketi"ndeki sıvı yakıtın alev almış olabileceği ifade edildi.

Japonya Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin ilerleyen günlerde "uydu roketi" fırlatma planı konusunda kendilerini bilgilendirdiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönünde 'uydu roketi' fırlattığını bildirdi - Son Dakika

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