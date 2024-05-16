Güney Kore ve Kamboçya, Stratejik Ortaklık Kurma Konusunda Anlaştı - Son Dakika
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Güney Kore ve Kamboçya, Stratejik Ortaklık Kurma Konusunda Anlaştı

Güney Kore ve Kamboçya, Stratejik Ortaklık Kurma Konusunda Anlaştı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile Kamboçya Başbakanı Hun Manet, stratejik ortaklık kurma ve çeşitli alanlarda işbirliğini artırmak konusunda mutabık kaldı. Liderler, savunma ve güvenlik alanında işbirliğini güçlendirme konusunda fikir birliğine vardı. Ayrıca, ekonomik alanda da ikili serbest ticaret anlaşması gibi yollarla işbirliği yapma konusunda anlaşmaya vardılar.

16.05.2024 10:21
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile Kamboçya Başbakanı Hun Manet, "stratejik ortaklık" kurma ve çeşitli alanlarda işbirliğini artırmak konusunda mutabık kaldı.

Yonhap'ın haberine göre, Hun Manet, Güney Kore'ye 4 günlük resmi ziyareti kapsamında Yoon ile bir araya gelerek ikili ilişkileri görüştü.

Güney Kore ve Kamboçya arasında "stratejik ortaklık" kurulması konusunda mutabık kalan liderler, savunma ve güvenlik alanında işbirliğini güçlendirme konusunda fikir birliğine vardı.

Yoon ve Hun Manet, çeşitli alanlarda anlaşma ve mutabakat zaptı imzalayarak, kurulacak stratejik ortaklıkları kapsamında ikili serbest ticaret anlaşması gibi yollarla ekonomik alanda da işbirliği yapma konusunda anlaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore ve Kamboçya, Stratejik Ortaklık Kurma Konusunda Anlaştı - Son Dakika

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