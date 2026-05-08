Güney Kore ve Kanada'dan Hürmüz Boğazı Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore ve Kanada'dan Hürmüz Boğazı Vurgusu

08.05.2026 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lee ve Carney, Hürmüz Boğazı'nda geçiş özgürlüğü ve işbirliğini güçlendirmeyi konuştu.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefon görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'nda geçiş özgürlüğünün sağlanması ve ikili işbirliğinin güçlendirilmesini ele aldı.

Yonhap'ın Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung'un açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Lee ve Kanada Başbakanı Carney telefon görüşmesi yaptı.

İki lider, Orta Doğu'daki durumun barışçıl bir şekilde çözülmesi, Hürmüz Boğazı'nda geçiş özgürlüğünün güvence altına alınması ve enerji arzının istikrarlı şekilde sağlanması için daha yakın işbirliği yapılması konusunda anlaştı.

Lee ve Carney, Güney Kore ve Kanada arasındaki stratejik işbirliğini derinleştirme konusunda da mutabık kaldı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore ve Kanada'dan Hürmüz Boğazı Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de bir kişide hantavirüs tespit edildi İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi
Aydın’da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i mucizeyi gerçekleştiremedi Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i mucizeyi gerçekleştiremedi
Çöp evde bitkin halde bulunan adamın yeni hali şaşırttı Çöp evde bitkin halde bulunan adamın yeni hali şaşırttı
Final maçı İstanbul’da UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oldu Final maçı İstanbul'da! UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu

20:22
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
19:43
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
18:38
Beşiktaş İskelesi’nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
18:15
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
17:41
Cenazede tepki çeken olay: “Hakkımı helal etmiyorum“ diye bağırdı
Cenazede tepki çeken olay: "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 21:11:40. #7.12#
SON DAKİKA: Güney Kore ve Kanada'dan Hürmüz Boğazı Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.