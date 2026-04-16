Güney Marmara'da Feribot Seferleri İptal
Güney Marmara'da Feribot Seferleri İptal

16.04.2026 22:59
Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi, bazıları ise devam edecek.

Güney Marmara-Adalar hattında yarın bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Gestaş AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Güney Marmara Adalar hattında, Marmara'dan saat 16.00 ve 21.15, Avşa'dan saat 16.45, Balıklı'dan saat 17.45 ve 20.15, Ekinlik'ten 21.45 ile Erdek'ten saat 19.15 seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Avşa'dan 06.00, Marmara'dan 06.45, Balıklı'dan 07.45 ve Erdek'ten 11.00 seferlerinin ise yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

