Güney Pasifik'te balinaya çarpan yat alabora oldu, 4 kişi 17 saat sonra kurtarıldı

Güney Pasifik'te balinaya çarpan yat alabora oldu, 4 kişi 17 saat sonra kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güney Pasifik'te Fiji ile Yeni Zelanda arasındaki seyirde balinaya çarpan yat alabora oldu. Yattan cankurtaran salına sığınan 4 kişi, olay yerine ulaşan ekiplerce yaklaşık 17 saat sonra kurtarıldı.
Güney Pasifik'teki ada ülkeleri Fiji ile Yeni Zelanda arasında seyir halindeyken balinaya çarparak alabora olan yattaki 4 kişi kurtarıldı.
ABC News'in haberine göre, yat, Fiji ile Yeni Zelanda arasında seyir halindeyken bir balinaya çarptı.
Çarpışmanın ardından ağır hasar alan yat alabora oldu.
Cankurtaran salına sığınarak yardım bekleyen 4 kişi, bölgeye ulaşan ekipler tarafından yaklaşık 17 saat sonra kurtarıldı.
Kaynak: AA
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