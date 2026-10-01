Güney Pasifik'te balinaya çarpan yat alabora oldu, 4 kişi 17 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
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Güney Pasifik'te balinaya çarpan yat alabora oldu, 4 kişi 17 saat sonra kurtarıldı

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Güney Pasifik'te Fiji ile Yeni Zelanda arasındaki seyirde balinaya çarpan yat alabora oldu. Yattan cankurtaran salına sığınan 4 kişi, olay yerine ulaşan ekiplerce yaklaşık 17 saat sonra kurtarıldı.

Güney Pasifik'teki ada ülkeleri Fiji ile Yeni Zelanda arasında seyir halindeyken balinaya çarparak alabora olan yattaki 4 kişi kurtarıldı.

ABC News'in haberine göre, yat, Fiji ile Yeni Zelanda arasında seyir halindeyken bir balinaya çarptı.

Çarpışmanın ardından ağır hasar alan yat alabora oldu.

Cankurtaran salına sığınarak yardım bekleyen 4 kişi, bölgeye ulaşan ekipler tarafından yaklaşık 17 saat sonra kurtarıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Güney Pasifik'te balinaya çarpan yat alabora oldu, 4 kişi 17 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
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