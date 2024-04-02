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Güney Sudan'da Silahlı Saldırı: En Az 12 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Güney Sudan'da Silahlı Saldırı: En Az 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Sudan'da kimliği belirsiz kişilerce bir köye düzenlenen silahlı saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 15 çocuktan ise haber alınamıyor. Güney Sudan'da kabileler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

02.04.2024 16:15
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Güney Sudan'da kimliği belirsiz kişilerce bir köye düzenlenen silahlı saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki habere göre, kimliği belirsiz kişiler tarafından ülkenin doğusundaki bir köye saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti. Köydeki 15 çocuktan ise haber alınamıyor.

Yetkililer, saldırıyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Güney Sudan'da kabileler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018'de tarafların barışa imza atmasına karşın kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Sudan'da Silahlı Saldırı: En Az 12 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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