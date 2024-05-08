Güney Sudanlı mültecilerin 1,33 milyonu ülkelerine geri döndü

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JUBA, 8 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Ekim 2018'de yeniden düzenlenen barış anlaşmasının imzalanmasından 31 Mart 2024'e kadar geçen sürede yaklaşık 1,33 milyon Güney Sudanlı mültecinin ülkesine geri döndüğünü açıkladı.

UNHCR, Çarşamba günü Güney Sudan'ın başkenti Juba'da yayımladığı son güncellemesinde, Mart ayında Şubat ayına kıyasla yüzde 12 artışla 45.429 Güney Sudanlının ülkeye döndüğünün doğrulanıp rapor edildiğini belirtti.

BM kuruluşu, söz konusu artışı başta Sudan olmak üzere sığınılan ülkedeki güvensizlik, gıda istihkakının azalmasını da içeren gıda güvensizliği, istihdam ve geçim fırsatlarının eksikliği gibi nedenlerle ilişkilendirdi.

UNHCR, Mart'ta geri dönenlerin çoğunun Sudan ve Etiyopya'dan geldiğini kaydetti.

UNHCR, 31 Mart itibarıyla Kenya, Uganda, Sudan, Etiyopya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ni kapsayan bölgede 2,2 milyon Güney Sudanlı mültecinin bulunduğunu bildirdi.